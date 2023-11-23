Farah Zeynep Abdullah Fazıl Say’ın gece yarısı mesajını ifşa etti. Hakim Öldüren Yılmaz Güney’i eleştirmişti

Farah Zeynep Abdullah'ın geçtiğimiz aylarda hakim Sefa Mutlu’yu öldüren Yılmaz Güney için kullandığı “Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği” ifadeleri gündem oldu.

Fazıl Say, oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ı ağır eleştirerek “Figüran bile olmayacak niteliksizlikte” dedi.

Oyuncu Abdullah sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Say’a hem tepki gösterdi hem de gece yarısı mesajlarını ifşa etti.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH’TAN YANIT

Abdullah "Abi yazın nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça, anlamamışsın, anlamak da istemiyorsun" diyerek sözlerine başladı.

Oyuncu "Dün gece yarısı buradan telefonunu bana yazdın, ‘Konuşalım, iki çift sözüm var’ diye. Ben de uyuyordum, ‘Müsaitseniz arayabilirim’ yazdım, dönmedin. Konuşsaydık keşke. ‘Abim seni hiç ilgilendirmiyor benim düşüncelerim’ der uyumaya devam ederdim" dedi.

Abdullah "Abi bu postundan hemen sonra konser anonsunu gördüm link koymayı da unutmuşsun. O yüzden bilet linkini paylaşıyorum. Brahms no.3 in F major, op.90:III. Poco allegreto eşliğinde, seversin. Küt ve dumana sevgiler" ifadelerini kullandı.

FAZI SAY NE DEDİ?

Ünlü piyanist Fazıl Say, şu sıralar Bihter filmiyle gündemde olan Farah Zeynep Abdullah'a, Yılmaz Güney hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tepki gösterdi.

Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "İlk fotoğrafta Caravaggio’nun ‘Hilekarlar’ tablosu (1594). İkinci fotoğraf, Yılmaz Güney’in kült filmi ‘Yol’dan bir an, başrol oyuncusu Tarık Akan’ın, filmde kötü yola düşmüş, töresel ceza altındaki hasta eşini, Doğu Anadolu dağlarında kar fırtınası içinde, sırtında taşıyarak hastaneye yetiştirmeye çalıştığı o dünya sinema tarihinin en etkileyici sahnelerinden biri. Caravaggio (1571-1610) ve Yılmaz Güney'in ortak alın yazısı, cinayet. İkisinin de belli bir organize suç örgütü adamı olmadığını biliyoruz, bu işlenen cinayetler anlık cinnetleri, husumet ve kavgaların talihsiz sonuçlarını bize anlatıyor" notunu düştü.

"ÜNLÜ OLMAK MI TEK DEĞER?"

Tablo ile filmin ortak yanlarına dikkat çeken sanatçı "Ünlü olmak mı tek değer? 10 saniyelik reklamda hiçbir şey yapmadan ve yapmasına da zaten gerek olmayan görüntülerde milyonlar kazanırken, aynı anda, her gün yüzlerce Filistinli çocuğun öldürüldüğü, insanların deprem enkazları altında inildediği bu yeni dünyada, sanki kendi hatası olmayacak mı hiç? İçine düştüğü durumlarda mı olmayacak?" dedi.

"FİGÜRAN BİLE OLAMAYACAK NİTELİKSİZLİKTEKİ DİZİ OYUNCUSU"

Say paylaşımını "Şu ‘Yol’ filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki ‘dizi oyuncusu’ artık ‘dönemleri’ ve ‘milatları’ tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek. Sanat yüreğimizdedir. Bu ülkenin kültür tarihini değersizleştirmeye boşuna uğraşmasın, karşısında bilmediği bir şey olan gerçek sanat var. Farah Zeynep sanatı, keşke ucundan öğrenebilseydi, kendisine olan saygıyı daha şimdiden yok etti, büyük sanatçıları ezmeye kalkarak" sözleriyle tamamladı.

YILMAZ GÜNEY’İN ÖLDÜRDÜĞÜ HAKİM

Yılmaz Güney, 1974'te Endişe adlı filmi çekerken Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoda Hakim Sefa Mutlu'yu öldürmekten tutuklandı. Güney, Hakim Sefa Mutlu’yu gözünden vurdu.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan dava sonucu 13 Temmuz 1976'da 19 yıl hapse çarptırıldı. Isparta Yarıaçık Cezaevi'nde 5 yıl yattıktan sonra 9 Ekim 1981'de bir günlük izinle çıktı.

Ardından Fransa'ya kaçarak hayatının geri kalanını orada geçirdi. 1983 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılan Güney, 9 Eylül 1984 tarihinde kanserden hayatını kaybetti.

Öte yandan Abdullah, kendisine dava açacaklarını açıklayan Güney ailesine ise, "Ok, hakimi vurmak yok ama" yanıtı verdi.