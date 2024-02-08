Fed üyesinden faiz mesajı

ABD merkez bankasının para politikasını gevşetmeye ne zaman başlayacağını belirleme konusundaki sabırlı duruşunu "çok desteklediğini" dile getirdi.

Barkin "Dürüst olmak gerekirse, benim tahminim belirsiz. Bu yüzden sabırlı olmanın makul bir fikir olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fed yetkilileri temmuz ayından beri faiz oranlarını değiştirmedi ve merkez bankasının bir sonraki hamlesinin muhtemelen faiz indirimi olacağının sinyalini verdi.

Aralarında Başkan Jerome Powell'ın da bulunduğu pek çok politika yapıcının gevşemeye başlamak için acele etmediklerini vurgulaması, piyasanın ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentilerinin mayıs veya haziran aylarına doğru değişmesine yardımcı oldu.