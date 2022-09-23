TFF Başkanı resmen açıkladı. Kuntz Milli Takımın başında kalacak mı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Faroe Adaları - Türkiye maçından önce açıklamalarda bulundu.
TRT SPOR'a konuşan Büyükekşi, "Stefan Kuntz'un tercihlerine saygı duymak gerekiyor. Hocamızla ilgili iddialar da kesinlikle doğru değil." dedi.
Büyükekşi açıklamalarında şunları dile getirdi:
Buruk bir grup liderliği oldu. Hiçbir maçın garantisi yok ne kadar favori olursanız olun maçlar sahada kazanılıyor. Türk futbolundaki en büyük sıkıntı sabırsızlık, halbuki istikrar lazım.
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