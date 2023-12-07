Federasyon Başkanlarının oynadığı oyunları Recep Çınar açıkladı

2024 Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı…

Dünyanın bir çok ülkesi, olimpiyatlarla ilgili, deyim yerindeyse “arı” gibi çalışıyor…

Türkiye mi?

Bilemiyorum…

Kimsenin de bildiğini sanmıyorum!

Olimpiyatlar tarihine bakıldığı zaman, Türkiye 1924-2020 yılları arasında 21 olimpiyata katılmış…

Ülkemiz bunlardan sadece 1924, 1928 ve 1976 yıllarında yapılan olimpiyatlardan madalyasız dönmüş…

Türkiye, 1980 Moskova Olimpiyat Oyunları’na ise Rusların Afganistan’ı işgal etmesi nedeniyle katılmadı!

Yani Olimpiyatları boykot etti…

1932 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na ise mesafenin uzak olması nedeniyle katılmadı…

Biraz araştırdım ve karşıma ilginç detaylar çıktı…

Örneğin, Türkiye 1956’daki Melbourne Olimpiyat Oyunları’na sadece iki branşla katılmış…

Güreş ve Binicilikte toplam 19 sporcumuz yarışmış Melbourne Olimpiyat Oyunları’nda…

Türkiye, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na ise yirmi bir branşla katılmış, Rio’da toplamda 8 madalya kazanmış…

Ülkemizi Olimpiyatlarda en fazla (21) temsil eden branş ise güreş olmuş…

Atletizm de 19, Boks da 13, Okçuluk da 10, Tekvando da 7, Halter de 6, Artistik Jimnastik de 3, Judo da 2, Karate de 1 kez Olimpiyat Oyunları’na katılmışız…

Olimpiyat Oyunları’nda en çok madalyayı güreşte kazanmış Türkiye…

Katıldıkları Olimpiyat Oyunları’ndan toplamda 66 madalya kazanan güreşçilerimiz ülkemizin yüz akı olmuşlar…

Halter 11, Tekvando 9, Boks 7, Karate 4, Atletizm 3, Judo 2, Okçuluk 1 ve Artistik Jimnastik 1 madalya ile kazanmış ülkemiz...

Nüfusa oranladığımız zaman, Türkiye’nin Olimpiyatlarda çok başarılı olamamasının ya da istediğini alamamasının en büyük nedenlerinden birisi; spor ülkesi olmamamız!

68 milyon nüfusu olan Fransa’nın 175 bin spor kulübü varken, 85 milyon civarında nüfusu, hem de genç bir nüfusu olan ülkemizde spor kulübü sayısı 24-25 bin civarında…

Dolayısıyla, sporda Avrupa’dan niye bu kadar gerideyiz sorusunun en güzel cevabı budur!

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SPORDA BAŞARILI BİR YIL GERİDE KALIYOR

2023’ün sonlarına gelirken, dönüp geriye baktığımızda sporumuzun performansı hiçte fena değil…

Özellikle “olimpik” ve “paralimpik” branşlarda kürsüden hiç inmediğimiz gibi, bunların çoğunda da İstiklal Marşımızı okutup, Ay Yıldızlı Bayrağımızı göndere çektirmişiz…

Ciddi madalyalar kazanmış ülkemiz…

Kısıtlı imkanlara göre, başarılı bir yıl geride kalıyor…

Ama, işin bir başka gerçeğini de göz ardı etmemek lazım…

Bazı federasyonlar gerçekten çalışırken, alın terlerini akıtırlarken, bazı federasyonlar ise çalışıyor gibi ya da yapıyor gibi fantezilerden bir türlü vazgeçmiyorlar!

Kimse de bu federasyonlara ya da başkanlarına diyemiyor ki, ey sevgili yöneticilerimiz; bu kazanılan madalyaların kaç tanesi olimpik branşlarda elde edildi?

Kaç tanesi olimpik olmayan branşlarda elde edildi?

Kaç tanesi hangi turnuvalarda elde edildi?

Kaç tanesi hangi yaş gruplarında elde edildi?

Kaç tanesi olimpik branşların en üst kategorisinde elde edildi?

Kaç sporcu devletten maaş alsın diye milli yapıldı?

Bence bunlar sorulmalı ve 2024 bütçesi öncesinde bu federasyonlar gözden geçirilmeli.

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Yukarıda da belirttiğim gibi, Paris Olimpiyat Oyunları’nda geri sayım başladı…

2024 Olimpiyatları için hangi plan ve program yapıldı ya da yapılıyor veya yapılacak?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na 232 gün kaldı ve bu zamana kadar Paris Olimpiyatları hakkında herhangi bir çalışma ya da haberlere rastlayamadık…

Kotaların haricinde…

Olimpiyat hazırlıkları ile ilgili spor teşkilatı ne yapıyor? Federasyonlar ne yapıyor?

Milli Olimpiyat Komitesi hangi hazırlıkların içerisinde ve bunları kimse bilmiyor…

Bütün bunları bilmediğimiz için de, daha doğrusu merakımızın giderilmesi anlamında soralım…

-2024 Paris Olimpiyatları hazırlıkları çerçevesinde olimpik havuzda sporcu var mı?

Varsa sayıları ne kadar?

-Oyunlara kaç branşta, kaç sporcuyla katılacağız?

-Oyunlara hazırlık sürecinde federasyon bütçeleri yeterli mi?

-Paris öncesi, “Olimpik Federasyonlar”ımızın borç stoku nedir?

-Eskiden olduğu gibi federasyonlara ek bütçe verilecek mi?

-Branşların kota müsabakası ne durumda?

-Paris’de kaç branşta, kaç madalya alma şansımız var ?

-Olimpik sporcu destek programı hazırlığı var mı?

-Sporcular fiziksel ve mental olarak oyunlara nasıl hazırlanıyor?

-Sporcu sakatlık durumumuz nedir?

Sağlık problemi yaşayan, Paris için kota almış sporcularımız var mı, varsa kendilerine ne tür destek sağlanıyor?

2024 Paris Olimpiyatlarına az bir süre kala bir çok olimpik branşımızın saha verileri sağlıklı değil…

Bazı federasyon başkanları “koltuklarını sağlama alma” ya da “koltuk kapma” çabasını bir kenara bırakarak, bir an önce Paris Olimpiyat Oyunlarına sporcuları hazırlama çabasına girmeliler…

Federasyonların imkanlarını, kendi ikballeri ve kendi işlerine alet etmemeliler…

Çünkü, bazı federasyon başkanlarının ne oyunlar oynadığını az çok biliyorum!

Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın federasyonlar konusunda son derece tecrübeli olduğunu bildiğimiz için, kimseye göz açtırmayacağını umuyorum.