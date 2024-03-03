Fed’in raporunda enflasyon ve faiz vurgusu

ABD Merkez Bankası’nın Para Politikası raporunda enflasyonun görülür şekilde yavaşladığı fakat hala yüksek seyrettiği vurgulanırken finansal sektördeki kırılganlıklarda belirtildi.

Raporda, "Enflasyon, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesine rağmen geçen yıl önemli ölçüde gevşedi ve enflasyondaki yavaşlama işsizlikte önemli bir artış olmadan gerçekleşti." İfadelerine yer verildi.

Yayımlanan raporda ayrıca finansal sektördeki önemli kırılganlıklara dikkat çekilerek “Ancak bankacılık sistemindeki akut stres geçen bahardan beri azaldı. Bankacılık kârları ise güçlü” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ekonomiye dair Fed, enflasyonu hedefe düşürme konusunda kararlı olduğu belirtilirken ‘enflasyon sürdürülebilir biçimde yüzde 2’lik hedefe indiğine emin olana dek faiz indiriminin uygun olmayacağını’ vurgulandı.

Raporda işgücü piyasasının görece sıkı olduğuna, talebin azaldığına, 2023’te ücret artışlarının yavaşladığına da dikkat çekildi.