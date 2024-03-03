Yellen’dan G20 yorumu

Yellen, Şili Maliye Bakanı Mario Marcel ile ikili görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

G20 maliye bakanlarının, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki saldırılar kapsamındaki görüş ayrılıkları sebebiyle bir bildiri dili üzerinde anlaşamadığına yönelik soruya cevaben Yellen, ABD'nin G20'de yapılan çalışmalara güçlü şekilde bağlı olduğunu dile getirdi.

Toplantıların ortak küresel öncelikleri ilerletmede başarılı olduğuna inandığını belirten Yellen, uluslararası vergi, salgın fonu oluşturulması, çok taraflı kalkınma bankalarının fonlanması gibi konularda birlikte çalışıldığını vurguladı.

Yellen, daha önce Hindistan ve Endonezya'da, şimdi de Brezilya'da yakın işbirliği içinde çalıştıklarını söyleyerek, "ABD dahil birçok ülke, Rusya'nın Ukrayna'daki davranışını onaylamadığını dile getirdi ve bunun tüm dünya için son derece olumsuz ekonomik yansımalarına dikkati çekti. Biz ve diğer birçok ülke de Gazze'deki insani durumla ilgili büyük endişelerini ifade etti ve sanırım bu endişeler konusunda geniş bir fikir birliğine vardı." İfadelerini kullandı.