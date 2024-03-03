ABD’de imalat sektörü ivme kaybetti

Kaynak: Bloomberght
ABD’de imalat sektörü ivme kaybetti
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü’nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat’ta azalan siparişlerle düşüşünü devam ettirdi.

UABD’de imalat sektörü şubatta da ivme kaybetti. ISM imalat endeksi ocakta 49,1’den 47,8’e geriledi.
PMI endeksi böylece 16 ay üst üste 50’nin altında kalarak sektörde daralma olduğuna işaret etti. Bu düşüş, 2000-2002 döneminde beri en uzun süreli düşüş serisi oldu.
Üretim endeksi şubatta aylık 2 puan azalış göstererek 48,4'e, istihdam endeksi 1,1 puan gerileyerek 45,9'a indi. Yeni siparişlere ilişkin endeks de 3,3 puan azalarak 49,2'ye düştü.
İlgili dönemde imalat sanayisinin 8 alt sektöründe büyüme yaşanırken 7 sektörde daralma görüldü. Giyim, deri ve ilgili ürünler; metalik olmayan mineral ürünler; birincil metaller; plastik ve kauçuk ürünler; fabrikasyon metal ürünler; kimyasal ürünler; çeşitli imalat ürünleri ile ulaşım araçları sektörlerinde büyüme görülürken, daralma kaydedilen sektörler, mobilya ve ilgili ürünler; makineler; ahşap ürünler; bilgisayar ve elektronik ürünler; yiyecek, içecek ve tütün ürünleri; kağıt ürünleri ile elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenleri olarak sıralandı.

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