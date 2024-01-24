Fenerbahçe 3-0 kazandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe 3-0 kazandı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Karayolları'nı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Karayollarını konuk etti.
Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip set vermeden 3-0 kazandı.
Karşılaşmanın setleri 25-20, 25-22, 25-18 tamamlandı.
Fenerbahçe Opet bu sonuçla 15. galibiyetine imza attı. Kuzeyboru ise bu sezonki 6. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Opet: 3 - Karayolları: 0
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Ana Cristina, Meryem Boz, Meliha Diken, Buse Ünal, Fetisova (Gizem Örge, Cansu Çetin, Fedorovtseva, Ada Korkmaz)
Karayolları: Sıla Saraçbaş, Elif Boran, Ceren Baysal, Rahimova, Leban, Strunjak (Selin Nevruz, Alara Altundağ)
Setler: 25-20, 25-22, 25-18
Süre: 76 dakika (25, 30, 21)

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