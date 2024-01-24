Kamerun kazanınca Fenerbahçe ve Beşiktaş da kazanmış sayıldı

Afrika Uluslar Kupası C Grubu üçüncü maçında Kamerun, Gambiya'ya 3-2 üstünlük sağlayarak gruptan ikinci olarak çıktı.

Gambiya ve Gana turnuvaya grup aşamasında elendi. Süper Lig'de oynayan futbolcular kulüplerine döndü.

Kamerun ile Gambiya arasında oynanan maçta Kamerun 3-2 galip geldi.

Kamerun'un gollerini 56. dakikada Toko Ekambi, 87. dakikada James Gomez (K.K) ve Christopher Wooh attı.

Gambiya'nın gollerini 72. dakikada Ablie Jallow ve 85. dakikada Ebrima Colley kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kamerun, 4 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Gambiya ise puan alamadan grubu sonuncu bitirdi. Grupta Senegal, 9 puanla grubu lider kapattı, Gine ise 4 puanda kalarak grubu üçüncü sırada noktaladı.

SÜPER LİG OYUNCULARI GERİ DÖNÜYOR

Kamerun'un Gambiya'yı yenmesiyle hem Gambiya hem de Gana, Afrika Kupası'na veda etti. İki takımda forma giyen Süper lig futbolcuları kulüp takımlarına geri dönecek.

Fenerbahçe'de oynayan Djiku, Beşiktaş'ta oynayan Amartey ve Colley, Ankaragücü'nün golcüsü Sowe, ve Samsunspor'da oynayan Kingsley Schindler, kısa süre içinde kulüp takımlarına katılacak.