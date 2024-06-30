Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Yeni sezon yapılandırması devam eden Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha gerçekleşti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezonun yapılanması devam ediyor.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip daha önce yaptığı duyuruyla Nick Calathes, Yam Madar, Johnathan Motley ve Nate Sestina ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe Beko bir ayrılığı daha duyurdu. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki tecrübeli şutör gard Tyler Dorsey ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, ''2023 yılının Mart ayından bu yana formamızı giyen sporcumuz Tyler Dorsey ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Tyler Dorsey'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

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Dorsey'nin yeni adresinin eski takımlarından olan Yunan ekibi Olympiakos olması bekleniyor. Yıldız oyuncu, Olympiakos ile görüşmelerinde son aşamaya geldi. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

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