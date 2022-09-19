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  • Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi gece gündüz neden Fenerbahçe ile ilgili dua ettiğini açıkladı

Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi gece gündüz neden Fenerbahçe ile ilgili dua ettiğini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den Sarı-Lacivertli taraftarları üzecek bir çıkış geldi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 14:44
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, ''Oğlumu şampiyon olunca yolcu edersiniz'' diyerek taraftara mesaj yolladı

Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi gece gündüz neden Fenerbahçe ile ilgili dua ettiğini açıkladı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, katıldığı bir düğünde oğlu için konuştu.

Beyaz TV'ye kısa bir açıklama yapan Simavi, şu ifadeleri kullandı;

"Ali, çocukluğundan beri çok özeldir. Çok üzülüyorum, çok yoruluyor. İnşallah şampiyon olacağız da, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da."

DAHA ÖNCE DE BIRAKSIN DEMİŞLERDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ailesinin, daha önce de başkanlığa sıcak bakmadığı iddia ediliyordu.

Hatta üst üste başarısız geçen sezonların ardından Koç'un bütün mesaisini Fenerbahçe'ye ayırması, maddi ve manevi olarak çok yıpranmasına rağmen görevine devam etmesi ailede üzüntüyle karşılandığı iddia ediliyordu.

Bırakmasını isteyen aile büyüklerine Ali Koç'un "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan bırakmam." diyerek karşılık verdiği iddia ediliyor.

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