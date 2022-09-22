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Ali Koç'un annesi oğlu hakkında ilk defa konuştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, katıldığı bir düğünde oğluyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:00
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi oğluyla ilgili ''Ali, çocukluğundan beri çok özeldir. Çok üzülüyorum, çok yoruluyor. İnşallah şampiyon olacağız'' açıklamasında bulundu

Ali Koç'un annesi oğlu hakkında ilk defa konuştu
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4 sene alınan başarısız sonuçların ardından takımın başına dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getirdi.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de ve UEFA'da başarılı sonuçlarla yoluna devam ederken Başkan Ali Koç'un yüzü gülüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün annesi Çiğdem Simavi ile bir düğüne katıldı.

ÇARPICI AÇIKLAMA

Çiğdem Simavi, Beyaz TV'den Devrim Zengi'nin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile ilgili sorduğu soruya "Ali, çocukluğundan beri çok özeldir. Çok üzülüyorum, çok yoruluyor. İnşallah şampiyon olacağız da, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da." diye yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ailesinin, daha önce de başkanlığa sıcak bakmadığı iddia ediliyordu.

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Hamdi akçay
22.09.2022 11:34
Fenerbahçe şampiyon?  
 
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