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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Türk hakemleri kızdıracak açıklama

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), İstanbul'da düzenlenen genel kurulu sona erdi.Avrupa kulüp temsilcilerinin Çırağan Otel'de bir araya geldiği toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi, toplantının çok verimli ve pozitif bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 15:11
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Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Türk hakemleri kızdıracak açıklama
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Al-Khelaifi, Avrupa'daki bazı kulüplerin desteğini sürdürdüğü Avrupa Süper Ligi hakkında, "Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyen takımlar, UEFA organizasyonlarına katılıyorlar ve kazandıkları başarılarını kutluyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Avrupa Süper Ligi diye bir şey şu an yok ve hiçbir zaman olmayacak." dedi.
YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI
ECA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir gazetecinin "Türkiye'de yabancı hakem uygulaması olabilir mi" sorusunu, "Sözlerimi dikkatli olarak seçeceğim. Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi farklı federasyonlar denedi. Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir." şeklinde yanıtladı.

Türkiye'de maçların çok durduğuna ve 8-10 dakika normal sürede Avrupa'daki maçlara kıyasla zaman kaybı yaşandığını belirten Koç, Avrupa'daki maçların ise daha akıcı geçtiğini söyledi.

ECA Başkan Yardımcısı Edwin Van Der Sar ise Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle ülkelerde liglere ara verilmesiyle ilgili olarak, "Şartlara ayak uydurmak zorundayız. Kolay değil ama kulüpler gereken planlamayı yapacaktır. Dünyanın en iyi futbolcuları Katar'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek." ifadelerini kullandı.
ECA Yönetim Kurulu Üyesi Lina Souloukou ise kadın futbol kulüplerinin de artık ECA üyesi olabileceğini ve ECA bünyesinde bir birim kuracakları kadın futbolunun destekleneceğini söyledi.

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