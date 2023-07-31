Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı açıklandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın hazırlık programı belli oldu. Sarı-lacivertliler Rodos ve Moskova'da düzenlenecek olan iki hazırlık turnuvasında mücadele edecek.

KAYNAK: İHA
Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı açıklandı

Yeni sezon öncesinde ilk takım idmanını 25 Ağustos Cuma günü yapacak olan Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, Rodos'ta 15-16 Eylül tarihlerinde, Moskova'da ise 21-24 Eylül tarihleri arasında iki hazırlık turnuvasına katılacak. Fenerbahçe Beko'nun Rodos'ta katılacağı Nikos Galis Turnuvası'nda Maccabi Playtika, Valencia ve Panathinaikos ekipleri yer alacak. Sarı-lacivertlilerin Moskova'da katılacağı VTB Süper Kupası'nda ise Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra CSKA Moskova, Lokomotiv Kuban, Nizhny Novgorod, Zenit, UNICS Kazan, Beşiktaş ve MBA Moskova ekipleri bulunacak.

Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı kapsamında oynayacağı karşılaşmalar ise şöyle:

6 Eylül: Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
11 Eylül: Fenerbahçe Beko - Zenit (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
15 Eylül: Fenerbahçe Beko - Valencia (Rodos)
16 Eylül: Fenerbahçe Beko - Panathinaikos ya da Maccabi (Rodos)
21 Eylül: Fenerbahçe Beko - MBA Moskova (Moskova)
23 Eylül: Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova ya da Lokomotiv Kuban (Moskova)
24 Eylül: Final ya da klasman maçları (Moskova)

(İHA)

Öne Çıkanlar
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Son Haberler
Ali Koç 'postacı' demişti. Mithat Yenigün'den Ali Koç'a yanıt Spor
Ali Koç 'postacı' demişti. Mithat Yenigün'den Ali Koç'a yanıt
Vermem Seni Ellere 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Vermem Seni Ellere 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vermem Seni Ellere yeni bölüm ne zaman?
Otuz beş yaşından büyük ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor: 85 lira ödemek zorundasınız Ekonomi
Otuz beş yaşından büyük ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor: 85 lira ödemek zorundasınız
Akbelen’de ağaca sarılan Zehra nine: Üç tane adamın buraları talan etmeye hakları yok Güncel
Akbelen’de ağaca sarılan Zehra nine: Üç tane adamın buraları talan etmeye hakları yok
İşte spor için en iyi saat Sağlık
İşte spor için en iyi saat
Polonyum 210 nedir ne işe yarar? Suikastlarda kullanılan Polonyum 210’nun vücuda girdiğinde belirtileri neler? Keşfet
Polonyum 210 nedir ne işe yarar? Suikastlarda kullanılan Polonyum 210’nun vücuda girdiğinde belirtileri neler?