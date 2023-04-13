Fenerbahçe Beko play-off'a kaldı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin son haftasında Kızılyıldız ile mücadele etti.
Maçın normal süresi 79-79 tamamlandı.
Uzatmaya giden maçı Kızılyıldız 91-89 kazandı.
Fenerbahçe, play-off fırsatını tepti.
Olympiakos'un Baskonia'yı devirmesinin ardından, sarı-lacivertli takım play-off biletini kaptı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 15-21 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 41-39 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 57-57 Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 79-79 Fenerbahçe Beko
UZATMALAR SONUCU: Kızılyıldız 91- 89 Fenerbahçe Beko
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