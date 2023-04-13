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Fenerbahçe Beko play-off'a kaldı

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız deplasmanına çıktı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 22:26
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Fenerbahçe deplasmanda kaybetti

Fenerbahçe Beko play-off'a kaldı
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin son haftasında Kızılyıldız ile mücadele etti. 

Maçın normal süresi 79-79 tamamlandı.

Uzatmaya giden maçı Kızılyıldız 91-89 kazandı.

Fenerbahçe, play-off fırsatını tepti.

Olympiakos'un Baskonia'yı devirmesinin ardından, sarı-lacivertli takım play-off biletini kaptı.

PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 15-21 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 41-39 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 57-57 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT SONUCU: Kızılyıldız 79-79 Fenerbahçe Beko

UZATMALAR SONUCU: Kızılyıldız 91- 89 Fenerbahçe Beko

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