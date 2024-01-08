Trabzonspor Gaziantep'ten ve İspanya'dan transfer yaptı

Kaynak: AA
Trabzonspor Gaziantep'ten ve İspanya'dan transfer yaptı
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, iki transfer yaptığını açıkladı.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Gaziantep ALG Spor’un santrforu Müzeyyen Dilek Özbiler ve İspanya’nın Deportivo Alaves takımının merkez orta sahası Vanesa Santana’yı transfer ettiğini duyurdu.

Karadeniz ekibine yeni katılan Özbiler ve Santana’nın futbolculuk geçmişleri şöyle:

"Özbiler, Akdeniz Nurçelik Spor, Adana İdmanyurdu, Kireçburnu Spor, Samsun Yappa Spor, 1207 Antalya Spor, Ataşehir Belediye Spor ve Gaziantep ALG Spor olmak üzere yedi farklı takımda oynamıştır.

Vanesa ise Boca Suniors, America De Cali, Deportivo Huila, ED Guarico, Logrono, Sporting De Huelva ve Deportivo Alaves gibi yedi farklı kulüpte forma giymiştir."

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