Fenerbahçe Galatasaray maçında ağlatan anlar. Küçük kız seremonide Türk bayrağını öptü ve başına koydu

Derbi öncesi seremonide minik bir taraftarın Türk bayrağını öperek başına koyduğu anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada o görüntü büyük yankı uyandırdı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler derbide unutulmadı.



Stadyumda yer alan LED ekranlarda karşılaşma öncesinde "Başımız Sağ Olsun" ifadeleri yer aldı. Maç önünde saha içindeki ekranlarda herhangi bir reklama yer verilmedi.



Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya gelen Fenerbahçe, "Başımız Sağ Olsun" pankartı taşırken, tribünlerden de büyük alkış aldı. Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar, terörü lanetleyen tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular da üzerlerindeki siyah tişörtlerle maç öncesinde ısındı.



Maç öncesinde her iki takım da "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartlarıyla seremoniye geldi.

4 YIL SONRA KADIKÖY'DE

Galatasaraylı taraftarlar, yaklaşık 4 yıl sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbide tribündeki yerini aldı.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 2 bin 79 Galatasaray taraftarı, RAMS Park'ta bir araya gelerek otobüslerle derbinin oynanacağı Ülker Stadı'na geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında maçı izleyecekleri tribüne geçti.

Galatasaray taraftarı, son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de Ülker Stadı'na yapılan derbiyi yerinde takip etmişti. Taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy'de takımlarını destekledi.