Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Kadıköy'de inanılmaz görüntü

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Kadıköy'de inanılmaz görüntü
Türkiye'nin konuştuğu derbi öncesinde Fenerbehçe tribünlerinden çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe tribünlerinden çekilen bir görüntü sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

İŞTE O FOTOĞRAF:

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Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal yayıncı kuruluş BeIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Kartal’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımızın başı sağ olsun. Mehmetçiklerimizi, Allah başımızdan eksik etmesin. Onlar varsa biz varız.

Bu sonuçta bir derbi. Averajla biz lideriz. Kendi seyircimizin önünde oynayacağız. İyi hazırlandık. Moralimiz iyi. 3 puan için hazırlandık. Kazanmak için planlar yaptık. Oyuncularıma güveniyorum. Güzel bir ortamımız var, güzel bir hava yakaladık. Güçlü bir oyunumuz var. Rakibimize bunu hissettirerek kazanmak istiyoruz.

Fred, önemli bir oyuncu. Fred yok diye kara kara düşünecek değiliz. Onun yerine oynayacak olan oyuncu da elinden geleni yapacaktır. Derbilerin atmosferi yüksek, gerilimi yüksektir. Kendi işimizi yapmaya çalışacağız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularım inşallah verdiğim görevleri yerine getirir, getireceklerine inanıyorum.

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