Galatasaray taraftarı Fenerbahçe tribünlerini bastırdı. Bir anda meşhur tezahürat Kadıköy'de yankılandı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, güvenlik aramasının ardından İETT'ye ait otobüslere bindirildi.

Ülker Stadı'nda karşılaşmayı izleyecek 2 bin 79 konuk takım taraftarı, toplu halde Kadıköy'e hareket etti.

Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de yapılan derbiye giden taraftarlar, bugünkü karşılaşmada da takımlarının yanında olacak.

Taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy deplasmanına gidiyor.

KADIKÖY'DE TRİBÜNLERDE GALATASARAY SESLERİ

Derbinin başlamasına dakikalar kala Galatasaray tribünlerinde büyük coşku vardı.

Fenerbahçe tribünlerinin sesini bastıran Galatasaraylı taraftarlar hep bir ağızdan "Ararım seni her yerde" tezahüratını yaptı.