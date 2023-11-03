Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçının tarihi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Süper Kupa ile ilgili yeni bir karar aldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 30 Aralık'ta oynanması planlanan Süper Kupa maçının 29 Aralık'a çekildiği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır."

5 GÜN ARAYLA 2 DERBİ

Bu karar sonrası Fenerbahçe ile Galatasaray, 5 günde 2 kez birbirleriyle maç yapacaklar. Trendyol Süper Lig'de iki takım 24 Aralık'ta Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

Ardından 29 Aralık'ta Süper Kupa maçı oynanacak.