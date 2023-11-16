Büyükekşi kafayı taktı. İlle de Suudi Arabistan

Galatasaray ve Fenerbahçe'den gelen Arabistan tepkileri üzerine Mehmet Büyükekşi'den yeni bir açıklama geldi.

Radyospor'a konuyla ilgili son durumu açıklayan Mehmet Büyükekşi karardan geri adım atılmayacağını söyledi.

Anlaşmaları Ağustos ayında yaptıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, "İki takımın da TFF'ye verdiği bir yetki var. TFF "Size ek gelir kazandırmak istiyoruz, var mısınız yok musunuz?" diye sorduk. Ali Koç da Dursun Özbek de 'Varız' dediler. Bunun üzerine teklif hazırlayan TFF, iki taraftan da vekalet aldı. İki kulüp, TFF'ye imza yetkisi verdi. O yüzden biz rahatız. "Bizden habersiz biz el kaldırmadık" diyemezler. Ağustos ayından bu yana maçın nerede oynanacağı biliniyordu" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi turnuvanın yeri ve zamanıyla ilgili olarak, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır" açıklamasını yaptı.

"BEN DE ANLAMADIM"

"Kulüpler, Süper Kupa'nın Ağustos'ta oynanacağını biliyorduysa neden iki kulüp Yüksek Divan Kurulu toplantılarında bu karar alındı?" sorusu üzerine Mehmet Büyükekşi şöyle konuştu: "Ben de anlamadım. İki takımın da çok büyük sıcak paraya ihtiyacı var. Yüksek Divan Kurulu'nda Uğur Dündar'ın çağrısında yönetim ve başkan o gün el kaldırmadı. Galatasaray'da da başkan hariç yönetim ve divan kurulu üyelerinin karşı çıkması var. Başkan zaten olayı biliyor. Olayın içinde ve bu çalışmaları biliyor. Geldiğimiz nokta itibarıyla Süper Kupa, Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanacak. İki başkanın da bilgisi dahilinde kesinleşmiş bir tarih var. Suudi Arabistan'da Süper Kupa yapılacak.

"TEK SORUN 100. YIL"

Tek sorun 100. yıl. İnsanların tepkisi 100. yıl nedeniyle. 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılarak yüzüncü yılı taçlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'ye alarak 100. yılı taçlandırdık. 100. yıl coşkusunu iki takımımızı yurtdışında oynatarak da taçlandırdık. TFF olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Galatasaray ve Fenerbahçe hocalarının haberi var. Haberleri olmasına rağmen tek endişeleri iki maçı da kaybetme riskleri. Bir teknik direktör bir maçı kazanıp diğerini kaybederse fazla sorun olmaz. Ancak iki maçı da kaybeden teknik direktör için sorun olabilir. Bu anlamda Bu anlamda kulüplerin endişesi var.

"100 MİLYON EURO"

En iyi teklifin Suudi Arabistan'dan geldiğini hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Sıcak para oradan geldi. Kulüplerin de bu paradan yararlanmaları için teklife evet dedik. Dörtlü turnuva için 50-100 milyon Euro'lar var. Sözleşme bedellerini söylemem doğru olmaz. 50-100 milyon Euro'lar doğru. Ama artık dönüşü olmayan bir yoldayız. Bu saatten sonra değişmez" dedi.

"İKİ TARAF DA ONAY VERDİ"

İki takımın da Arabistan'da oynamak istememesi durumunda bundan sonra olabilecekler konusunda ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Sözleşmeyi ilgilendiren bir maddedir. Ama yaptığımız anlaşmalar yolunda devam ediyor. İki taraf da onay verdi. 29 aralık 2023'te Suudi Arabistan'da Süper Kupa oynanacak. 24'ünde de derbi oynanacak. Bir haftada iki derbi oynanacak" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklama için de Mehmet Büyükekşi, "Montella'nın ev konusu önemli değil. Riva'da kalıyor. Ailesiyle yaşam ortamı arıyorlar. Yetkililerimiz arıyor. Yarın bir gün ev konusu da çözülür. Ailesi ve çocukları gelecek. Rahat edecekleri bir ortamda oturmak istiyorlar" dedi.