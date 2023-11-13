Süper Kupa'yı Türkiye'ye göstermeyecek! Büyükekşi 'Arabistan kardeş ülkemiz' diyerek açıkladı. 5 yıllık ortaklık istiyoruz

Cumhuriyet'in 100. yılında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'ya tepkiler sürerken TFF'nin Arabistan'a 5 yıllık anlaşma yapmak istediği ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Kupa'yı Türkiye'ye göstermeyecek! Büyükekşi 'Arabistan kardeş ülkemiz' diyerek açıkladı. 5 yıllık ortaklık istiyoruz

Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)-Türkiye Ekonomik Forumu'nda "Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) ve Türkiye'de Spor Sektörü ve Ekonomi" başlıklı panel gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Yönetici Spor Yapımcısı ve Sunucusu Ahmad Sondos'un yaptığı, FIFA 2022 Katar Dünya Kupası İcra Kurulu Başkanı Nasser Fahad Al-Khater, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan Spor Bakan Yardımcılığı, Stratejik Planlama ve Yatırım Danışmanı Naif I. AlDossary, İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nı konuk olduğu panelde sporun, ülkelerin ekonomileri ve kültürleri arasında oluşturduğu güçlü bağlar masaya yatırıldı.
YAKINLAŞMA MESAJI

Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde futbolun son derece etkili olduğunu o yüzden ülkelerin tanıtımı açısından da bu etkinin büyük önem kazandığını ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünyada en çok sevilen spor dalı olan futbolun milyarlarca seyircisi var. Geçtiğimiz dönem Katar'da yapılan ve başarılı geçen bir dünya kupası organizasyonu oldu. Biz de bu şampiyona öncesinde dostluk amaçlı ülkelerin birbirine yakınlaşması açısından süper kupa maçını Katar'da oynadık." dedi.
5 YILLIK ANLAŞMA
Suudi Arabistan'ın futbola çok büyük yatırım yaptığını kaydeden Büyükekşi, "Yaptığı dünyaca ünlü transferlerle de önemli bir pozisyon alıyorlar. Almanya, Abu Dabi ve Suudi Arabistan ile görüştük. Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. 2034 yılında dünya kupası için başvurularını yaptılar. Biz de bu çalışmalarında kardeş ülkemizin yanınızdayız. Aynı zamanda Suudi Arabistan ile 5 yıllık süper kupa maçlarını dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da Kral Kupası maçlarıyla yapıyor." ifadelerini kullandı.
CUMHURİYETİN 100. YILI YURT DIŞINDA
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu olarak süper kupa kutlamalarını tüm dünyada yaparak Türkiye'yi tanıtmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Dünyada birçok televizyon kanalında gösterilmesini sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamalarını tüm dünyaya göstermiş olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz dünya sıralamasında süper ligin 6. sıraya yerleşmesi. Ligimiz çok çekişmeli ve önemli maçlara sahne oluyor. Bunu yurtdışında da sergilemek istiyoruz. Takımlarımızın dünya markası olmalarını tüm dünyadan taraftarları olmasını hedefliyoruz." dedi.
2032 AÇIKLAMASI
2023 Avrupa şampiyonasını İstanbul'da çok başarılı bir organizasyonla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Büyükekşi, "Tüm şartlarımızın yeterli olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Antalya, Alanya, Bolu ve Afyon gibi birçok şehrimize tüm dünyadan kamp yapmak için futbolcular geliyor. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak olarak Türkiye'de düzenleyeceğiz. Alt yapımız, otellerimiz hazır, biz de bu 9 yıl içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öncesinde biz bu etkinliği yapacağımız için büyük bir avantajımız olacak. Bu organizasyonlardaki eksiklikleri de görerek iş birliğiyle başarılı bir organizasyon yapılacağına inanıyorum. Suudi Arabistan ile güvenlik, inşaat gibi pek çok konuda iş birliği yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Dursun Özbek ve Ali Koç arasında geçen Süper Kupa konuşması ortaya çıktı
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Ali Koç'a ağabey olarak tavsiyem...
Fenerbahçeli üyeler Süper Kupa için ayaklandı. Oy birliğiyle karar açıklandı
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçının tarihi değişti
Fenerbahçe'de Suudi Arabistan isyanı: Süper Kupa maçına çıkmayalım
TFF'nin Süper Kupa'yı neden Arabistan'a verdiğini Fırat Aydınus açıkladı
Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Bunu da başka ülkeye kaptırmadık. 2 kişi, motosikletle motosiklet taşıdı Gündem
Bunu da başka ülkeye kaptırmadık. 2 kişi, motosikletle motosiklet taşıdı
Erkek arkadaşını sokak ortasında tekme tokat dövdü Gündem
Erkek arkadaşını sokak ortasında tekme tokat dövdü
Samsunspor'dan hakem hataları ile ilgili sert açıklama: Kendi hakkımızı kimseye yedirmeyiz Spor
Samsunspor'dan hakem hataları ile ilgili sert açıklama: Kendi hakkımızı kimseye yedirmeyiz
Gerçek insan saçı diye satılan perukların su giderlerinden toplanan saçlardan yapıldığını biliyor muydunuz? Gündem
Gerçek insan saçı diye satılan perukların su giderlerinden toplanan saçlardan yapıldığını biliyor muydunuz?
Gazze Şeridi’nde ölen BM çalışanları için BM bayrağı yarıya indirildi Gündem
Gazze Şeridi’nde ölen BM çalışanları için BM bayrağı yarıya indirildi
CHP’den İYİ Parti’ye çağrı: Gereken her türlü adımı atarız Gündem
CHP’den İYİ Parti’ye çağrı: Gereken her türlü adımı atarız
Damat, gelini ortada bıraktı Gündem
Damat, gelini ortada bıraktı