Alperen Şengün NBA'e damgasını vurdu. Yine rekor kırdı

NBA’de, milli basketbolcumuz Alperen Şengün’ün de forma giydiği Houston Rockets, Utah Jazz’ı ağırladı.

Toyota Center’da oynanan oynanan karşılaşma yoğun ilgi gördü.

Milli oyuncumuz Alperen Şengün’ün de forma giydiği Houston Rockets, rakibi Utah Jazz’ı son saniye de aldığı sayı ile 127-126 mağlup etti.

Temsilcimiz Alperen Şengün’ün gösterdiği performans ise sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşmada kariyer rekorunu egale eden Alperen Şengün 37 sayı, 6 asist, 14 ribaund ile kazanılan galibiyete büyük katkı sağladı.