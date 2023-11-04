Fenerbahçe galibiyeti Trabzon'u bayram yerine çevirdi. Taraftar kendinden geçti

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
Onuachu, Berat Özdemir ve Pepe'nin golleri Bordo Mavililer'e galibiyet için yetti.
Alınan bu sonucun ardından Trabzon'u bayram yerine çevirdi.
İşte o görüntüler;
Trabzonspor'un ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmesinin ardından Karadeniz ilinde sokaklar bayram yerine döndü.
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
Onuachu, Berat Özdemir ve Pepe'nin golleri Bordo Mavililer'e galibiyet için yetti.
Alınan bu sonucun ardından Trabzon'u bayram yerine çevirdi.
İşte o görüntüler;