Fenerbahçe gol yağdırdı. Mert Hakan orta sahadan attı

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Fenerbahçe gol yağdırdı. Mert Hakan orta sahadan attı

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip 5-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Dakikalar 38'i gösterirken gol perdesini Edin Dzeko açtı. 44'te Fred skoru 2-0'a getirdi. 47'de Dzeko br kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-0 yaptı. 53. dakikada Szymanski ve 67. dakikada Mert Hakan'ın golleriyle skoru 5-0 yaptı. Özellikle Mert Hakan'ın attığı gol görülmeye değerdi. Kalecinin önde olduğunu gören tecrübeli futbolcu orta sahadan golü attı.

Konuk ekip Hull City, maçın 74. dakikasında Hall ile bir gol bularak skoru belirledi: 5-1.

Bu sonuçla Fenerbahçe hazırlık maçlarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında 23 Temmuz Salı günü Lugano ile deplasmanda karşılaşacak.

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