Fenerbahçe için Avrupa şampiyonluğu hayal değil

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Sarı lacivertli taraftarlar muhteşem bir atmosfer yaratmıştı İstanbul'da... İlk dakikadan itibaren rakibinin üzerine gitmeye başlayan Kanarya, uzun süre zinciri kıramadı. Çünkü Nordsjaelland, alabildiğine sakin, net ve profesyonel bir oyun ortaya koyup topa hakim oluyordu.

Ön alan baskısını çok iyi yaparak rakibini etki altına alan Fenerbahçe; kimi zaman geriden/kaleden paslı oyun kuracak gibi yapıp kale vuruşlarını uzun kullanan, kimi zaman sağ ve sol beklerin yerini değiştiren rakibinin tuzaklarına düşmedi. Danimarka ekibinin amacı, temsilcimizin takım boyunu uzatıp kontrataklarla skora gitmekti.

CRESPO'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Ancak her şeye rağmen maçın hakimi Fenerbahçe'ydi. Batshuayi, Fred, Mert Hakan, Crespo ve Oosterwolde ilk 20 dakikada performanslarıyla öne çıkan isimlerdi. İsmail Kartal ile geçtiğimiz dönemde büyük yükseliş yakalayıp takımın kalbi olan Crespo, 24. dakikada sağdan gelen ortada sahneye çıkıp ön direkten yaptığı müthiş aşırtma kafa vuruşuyla takımını öne geçirip Kadıköy'ü şenlik yerine çevirdi: 1-0.

Daha sonra Fenerbahçe, yarım saat dolduğu anda Fred'in defans arkasına servisinde Batshuayi'nin harika vuruşu ile farkı artırdı: 2-0. Teknik direktör İsmail Kartal; Tadić, Edin, Cengiz ileri üçlüsüne alternatif olarak rotasyonda hep hazır bekleyen King, Bats ve Kent üçlüsü yaratabilirse bu büyük lüks olacak.

Böyle güzel alternatifli yapı oluşturulunca geriye İsmail Hoca ve ekibinin mentali yönetebilmesi kalıyor sadece. Ve şu ana dek de aşılar tamamen tutmuşa benziyor. Daha Fenerbahçe yedekleriyle grubunun en iyisini bu şekilde domine edebiliyorsa; mentali ve forma adaletini iyi taşıdığın takdirde final de şampiyonluk da hayal değil.

KENDİ ALANLARINDA MAHSUR KALDILAR

Fenerbahçe'nin etkileyici oyunu sonrası Nordsjaelland, kendi kalesine yakın 30 metrelik alanda mahsur kaldı âdeta... Kaleci Livakoviç 39'da tehlikeli bir şutu savuşturdu. Fred ilk yarı boyunca sahanın en iyilerindendi...

Devreyi önde kapatan temsilcimiz, ikinci yarıya muhteşem bir başlangıç yaptı. Devrenin hemen başında Mert Hakan'ın ortasında Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

Fenerbahçe soğukkanlılıkla tüm atakları savuşturmayı başarıyordu ancak 55'te Nordsjaelland'ın saman alevi gibi parlayan atağı yangına dönüştü! Defansın hatalar silsilesi sonrası Villadsen golü buldu: 3-1.

RAKİBİ UYUTUP, 3 PUANI KUCAKLADILAR

60'ların başından itibaren alan tutmakta özellikle orta sahada zorlanmaya başlayan Fenerbahçe için değişiklik çanları çalmaya başlamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal tüm hamlelerini ileri 5'li üzerinden yaptı ve rakibin alanındaki enerjiyi artırdı.

Rakibin kendi yarı alanından maç boyunca rahat çıkamaması, Fenerbahçe kalesindeki tehlike sayısını da doğal olarak azattı. Ancak Rasmussen'in 79. dakikadaki uzaktan sert şutunda Livakoviç'in yaptığı kurtarış, verdiği güven herkese iyi geldi.

Kalan sürede maçı ter idmanına dönüştüren Kanarya, H Grubu'na güle oynaya, yedek ağırlıklı kadrosuyla ve 3 puanla başladı. Bu harika başlangıcın enerjisinin lige de yansıyacağı ve sarı lacivertlilerin sezonun ilk etabını rahat geçireceğini hissediyorum.