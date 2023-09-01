Fenerbahçe'ye Konferans Ligi piyangosu vurdu. Fatih Saboviç hediye gibi kurayı açıkladı

Avrupa kupalarındaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti.

Fenerbahçe'ye Konferans Ligi piyangosu vurdu. Fatih Saboviç hediye gibi kurayı açıkladı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele edebilmek için Zimbru, Maribor ve Twente engellerini aşan Fenerbahçe, adını H Grubu'na yazdırdı. Bugün yapılan kura çekiminde sarı lacivertlilerin rakipleri Bulgaristan ekibi Ludogorets, Slovak temsilcisi Spartak Trnava ve Danimarka takımı Nordsjaelland oldu.

3 TAKIM, 1 FENERBAHÇE'NİN 3'TE 1'İ KADAR EDİYOR
Kadro değeri olarak yeni sezonda 209 milyon Euro olan Fenerbahçe'nin rakiplerinin değerleri ise şöyle;
Ludogorets: 40 milyon 750 bin Euro
Nordsjaelland: 27 milyon Euro
Spartak Trnava: 7 milyon 250 bin Euro... Yani tüm takımların toplam kadro değeri 75 milyon Euro ediyor. Bu da Fenerbahçe'nin değerinin yaklaşık 3'te 1'lik kısmına denk geliyor.

10 FUTBOLCU TEK BAŞINA SPARTAK TRNAVA'DAN DEĞERLİ
Fenerbahçe kadrosunda yer alan futbolculardan Batshuayi, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Szymanski, Crespo, Fred, Ferdi, Djiku, Becao ve Livakovic, Spartak Trnava'dan daha değerli durumda...
Ludogorets şu anda Bulgaristan Ligi'nde 6. sırada bulunuyor. Spartak Trnava, Slovakya Ligi'nde yine 6. sırada... Nordsjaelland ise Danimarka Ligi'nin lideri konumunda...

EN TEHLİKELİ RAKİP NORDSJAELLAND
H Grubu'ndaki rakipler arasında Fenerbahçe'ye en çok problem çıkarabileceğine inandığım takım Nordsjaelland... Partizan'ı Play-Off Turu'nda 5-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Kuzey temsilcisinde, Marcus Ingvartsen ve Ernest Nuamah 4'er golle en skorer oyuncular...
Nordsjaelland'ın en tehlikeli isimlerinden biri ise sol kanatta görev yapan ve şu ana dek 3 asist üreten Ibrahim Osman... Takıma Mainz'dan 3 milyon Euro bonservisle katılan Ingvartsen de yeni sezonda 4 golünün yanı sıra 2 asistle tam 6 gole katkı vermeyi başardı. Nordsjaelland, Danimarka Ligi'nde 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile 15 puan topladı.

LUDOGORETS'İN EN CİDDİ TEHDİDİ KANATLAR...
Bulgaristan temsilcisi Ludogorets Razgrad'ın en büyük tehdidi ise kanat oyuncuları... Kontratak futbolunda etkili olup fark yaratabilen, set hücumlarında ise rakiplerinin ceza sahasına kanatlardan akınlar düzenleyebilen Ludogorets; Bernad Tekpetey, Kiril Despodov, Aslak Witry gibi kanat oyuncularının skora verdiği 7 gollük katkıyla ön plana çıkıyor
Bu sezon Köln'den 3 milyon Euro'ya kadroya katılan santrafor Kwadwo Duah ise şimdiye dek takımına 2 asistlik destek vermeyi başardı. Ludogorets, Bulgar Ligi'nde şu ana dek 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 12 puan topladı.

EN ZOR DURUMDAKİ SPARTAK TRNAVA...
Slovakya Ligi'nde şu anda sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alabilen Spartak Trnava; temsilcimizin eşleştiği takımlar arasında en zor durumda olan ekip görünümünde... Yabancı oyuncularında Afrika kökenli yıldızların ağırlıkta olduğu Trnava'da skor anlamında ön plana çıkan tek isim 2 gol atabilen Marco Djuricin oldu.
Spartak Trnava, UEFA Konferans Ligi gruplarına gelen yolda Auda, Lech Poznan ve SK Dnipro-1'i elemeyi başardı.

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