Galatasaray'ın nasıl kazandığını açıkladı. Ziyech girdi oyunun rengi değişti. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç, Galatasaray'ın 4-2'lik Samsunspor galibiyetini yazdı...

Galatasaray'ın nasıl kazandığını açıkladı. Ziyech girdi oyunun rengi değişti. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, yaptığı ciddi yatırımlara rağmen sezonu istediği gibi açamayan ve ilk 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Samsunspor’u ağırladı.
Tribünlerin çok büyük bir bölümünün dolduğu mücadelede milli takım arasından dönen Aslan, daha birinci dakikadan itibaren üstünlük kurmayı bildi. Gelişen ilk tehlikeli atakta Mertens-Kerem iş birliği ile gol geldi.

SAMSUN DİREĞE TAKILDI
Mücadeleye istekli başlayan ancak aradaki kalite farkını sık sık yaptığı fauller ve sert futbolla kapatmaya çalışan Samsunspor, buna rağmen sarı kırmızılı rakibinin ördüğü güçlü momentum ağını aşamadı.
Skoru eşitleme şansı bulan ve Galatasaray öne geçmesine rağmen sarı kırmızılı takımı zorlayan Samsunspor, çok net bir fırsatta topu direğe nişanlayarak faydalanamadı.

CİMBOM ATAMAYANA ATTI
Futbolun ve hayatın klasik kuralı devreye girerken Galatasaray ‘atamayana attı’. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, bir kez daha Mertens-Kerem Aktürkoğlu iş birliği ile ağları havalandırdı.
İkinci golde Mertens’in dar alandan ayağını çok temiz kapatarak yaptığı orta ve Kerem’in ustaca vuruşu, iki ismin müthiş uyum seviyesi takdire şayandı.

ORTA SAHA FARKI…
Karşılaşmanın ilk yarım saati boyunca orta saha kalitesi, baskısı ve düzeniyle fark yaratan Galatasaray, rakibini sürklase etti. Samsunspor’un beklenen refleksleri sergileyememesinin temel nedeni ise panik hâlinde verdikleri mücadele ve mental olarak yaşadıkları çöküş oldu.
Devre sonuna doğru daha da rahatlayan Aslan, Abdülkerim’in kafa vuruşuyla farkı 3’e çıkarmayı bildi.

RAKİP ALANA İYİ YERLEŞEMEDİLER
Samsunspor’un saman alevi gibi gelişen atakları; rakip yarı alana tam anlamıyla yerleşememeleri, final pasları ve son vuruşlarda başarılı olamamaları ve Galatasaray ceza sahasında yeterli düzeyde varlık gösteremedikleri için somut bir geri dönüş oluşmamasıyla sonlandı.
İkinci devreye gidilirken Samsunspor’u nakavt etmiş olan Aslan’ın, yeni transferlerini sahaya sürmesi bekleniyordu yalnızca…

SAMSUN ODADAN FARKLI DÖNDÜ
Soyunma odasından geri dönüşte Samsunspor toparlanmış gözüktü. Kırmızı beyazlı ekip ikinci devrenin henüz 34. saniyesinde topu ağlarla buluşturup farkı 2’ye indirdi.
“Nakavttan” dönen Samsunspor, 61’de frikikten Aslan’ı avladı. Konuk ekibin golünde barajdaki Galatasaraylı Abdülkerim’in açıktaki koluna çarpan top Muslera’yı yanılttı ve ağlara gitti. Abdülkerim’in barajda kolunu nasıl açtığına gerçekten çok şaşırdım. Bu seviyelerde affedilecek bir hata olmadığı aşikar…

ZIYECH’İN ŞOVU BAŞLADI
Skor 3-2 olmadan önce belli ölçüde ‘rahat’ olan Galatasaray, iki gol yedikten sonra tempoyu artırdı ve rakip kaleye yüklenmeye başladı. Sarı kırmızılılar tabiri caizse kendine geldi, gözlerini yeniden açtı.
İkinci devrede oyuna giren Hakim Ziyech, takımının tam ihtiyaç duyduğu anda 60’ların ortasında kaleye şutunu çekti ve Icardi bu şuta bilinçli bir şekilde kafayı vurup takımını rahatlattı: 4-2. Gerçekten Icardi’yi izlerken ne kadar büyük bir kaliteyi izlediğimizi ve futbol izleyicisi olarak ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha anladık…

KEREM ALKIŞLARLA KENARA GELDİ
Maçın ilerleyen süreçlerinde Cimbom hem oyunun temposunu belirleyen hem de gidişatı her anlamda yönlendiren taraftı.
Kenara gelen Kerem Aktürkoğlu, tribünlerden hak ettiği büyük bir alkış aldı.
Skor 3-0’dan 3-2’ye gelmesine rağmen kriz anında soğukkanlı kalabilen Galatasaray, 90 dakikanın bitiminde sonuca giden ekip oldu. Sarı kırmızılılar 5. maçında 4. galibiyetini elde etti.

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