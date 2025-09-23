Fenerbahçe kafilesi Zagreb'de: Mert Hakan Yandaş sürprizi

Avrupa Ligi maçı için Zagreb'e giden Fenerbahçe kafilesinde, sakatlığı nedeniyle maça çıkamayacak olan Mert Hakan Yandaş da yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Hırvatistan'a geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Zagreb'e gelen sarı-lacivertli kafileyi burada bir grup taraftar karşıladı.

Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

UEFA listesinde bulunmayan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş da zorlu deplasmanda arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli kafilede yeni yönetimden Ertan Torunoğulları, Murat Salar ve Eren Ergen de yer aldı.

Fenerbahçe kafilesi, otobüslerle konaklayacakları otele hareket etti.

