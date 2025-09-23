Fenerbahçe kafilesi Zagreb'de: Mert Hakan Yandaş sürprizi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Hırvatistan'a geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Zagreb'e gelen sarı-lacivertli kafileyi burada bir grup taraftar karşıladı.
Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
UEFA listesinde bulunmayan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş da zorlu deplasmanda arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Sarı-lacivertli kafilede yeni yönetimden Ertan Torunoğulları, Murat Salar ve Eren Ergen de yer aldı.
Fenerbahçe kafilesi, otobüslerle konaklayacakları otele hareket etti.
