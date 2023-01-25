TSYD'den Erol Bilecik'e kınama

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in açıklamalarından sonra bir kınama mesajı yayınladı.

TSYD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamada spor yazarı üyelerimiz Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar ve Ali Naci Küçük'ü hedef göstermiştir.

Gazeteci yorum yapabilir, eleştiride bulunabilir. Bunlar mesleğin gereğidir. Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'e ortamı daha da germeme adına bir spor yöneticisine yakışır şekilde konuşması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, kendisini şiddetle kınıyoruz.''

EROL BİLECİK NE DEMİŞTİ?

Erol Bilecik kulüp televizyonuna yaptığı açıklamasında;

"Baktığımız zaman Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar, Ali Naci Küçük.

Bu isimlerin kendilerine biraz daha çekidüzen vermelerinde bence fayda var.

Herkes bu isimleri fazlasıyla biliyorlar. Bu anlamda siz görevinizi daha dürüst, daha vicdanlı, yani akşam yatarken rahat ve vicdanlı şekilde uyumanız ve sabah da bu şekilde uyanmanız gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.