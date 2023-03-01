Fenerbahçe'nin Kayseri planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de taraftarının maça alınmamama kararı nedeniyle çok daha farklı bir boyuta taşınan Kayserispor maçının hazırlıkları bu sabah Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı. Arda Güler ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadı.



Sarı lacivertli takımın Kayseri planı da belli oldu. Teknik direktör Jesus'un takımı sahaya çift santrforla çıkarmayı ve baskılı bir oyunla galibiyet almayı planladığı öğrenildi.



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