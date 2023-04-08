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Ali Koç istifa etsin mi etmesin mi? Fenerbahçe'de flaş oylama

Fenerbahçe'de kongre üyeleri arasında Ali Koç'la ilgili bir anket yapıldığı ileri sürüldü.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 21:51
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Fenerbahçe kongre üyeleri Ali Koç kararını verdi

Ali Koç istifa etsin mi etmesin mi? Fenerbahçe'de flaş oylama
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Fenerbahçe'de özellikle Beşiktaş maçında yükselen "Ali Koç istifa" çağrılarından sonra flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ta çıkan habere göre; kulüpteki muhalif isimlerin kongre üyeleri arasında bağımsız bir araştırma şirketine anket yaptırdığı iddia edildi.

Buna göre alınan sonuçlar şöyle:

Ali Koç istifa etmeli mi?

Yüzde 61 Hayır - Yüzde 27 Evet - Yüzde 12 Çekimser

Yeniden seçim olsa Ali Koç'a oy verir misiniz?

Yüzde 73 Evet. Yüzde 10 Hayır - Yüzde 17 Çekimser

Ali Koç başarılı mı?

Yüzde 48 Evet - Yüzde 43 Hayır - Yüzde 9 Çekimser

Neden yeniden Ali Koç'a oy verirsiniz?

Yüzde 89.6 Daha iyi bir aday çıkmayacağı için Yüzde 51.9 İyi bir başkan profili çiziyor.

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