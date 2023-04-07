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  • Jorge Jesus Ali Koç'un kendisine dalıp dalmadığını açıkladı. Soyunma odasında yaşananları tek tek anlattı

Jorge Jesus Ali Koç'un kendisine dalıp dalmadığını açıkladı. Soyunma odasında yaşananları tek tek anlattı

Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında Ali Koç'la Jesus'un kavga ettiği iddiaları sonrası ilk açıklama Portekizli teknik adamdan geldi. Jesus "Olur böyle şeyler" dedi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:36
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Alik Koç'la Jesus arasında neler yaşandığı ortaya çıktı

Jorge Jesus Ali Koç'un kendisine dalıp dalmadığını açıkladı. Soyunma odasında yaşananları tek tek anlattı
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Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-0 öndeyken 4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odasında Başkan Ali Koç ile tartıştığı iddiasına cevap verirken adeta bir itirafta bulundu.

"OLUR BÖYLE ŞEYLER"

Jesus, "Buraya gelirken başkanımız beni ikna etti. Teknik direktör ve futbolculara ne kadar sevgi gösterdiklerini söyledi. Başkanla çok iyi bir arkadaşlığımız var. Maçlar bittiğinde soyunma odasında gerginlikler olabilir ama belirttiğimiz gibi başkanımızı çok seviyorum, güzel bir arkadaşlığımız var” dedi

Portekizli teknik adam, "Derbi mağlubiyetinin ardından görevi bırakmayı düşündünüz mü" sorusuna ise “Ben Fenerbahçe’ye gelirken belli hedeflerimiz gerçekleştirmek için geldim. Başkanla görüşürken burada ne kadar büyük bir taraftar kitlesi olduğunu söyledi. Ben de buraya gelirken hem başkan hem taraftar için geldim. Taraftar da benim gelmemi istiyordu. Bizim için bitmiş değil. Hedeflerimi gerçekleştirmek için çalışıyorum. 2 ay kaldı 6 puan gerideyiz.Ligin bitmesine 9 maç kaldı. 27 puan var. Şampiyonluk şansımız var.

"BUNUN İÇİN GELDİM"

Bu ülkenin en büyük ikinci kupasında yarı finaldeyiz. Taraftarlar, bazı futbolcuları sevip, bazı futbolculara tepki göstermesin. Başkanımız bu takım için her şeyi yapıyor. Birlik olalım. Hem kupada yarı finaldeyiz hem de ligde hiçbir şey bitmiş değil. Belirttiğiniz düşünceyle ilgili hiçbir şey görmüyorum. Hedeflerimiz sürüyor. Ligde de savaşımızı sürdürüyoruz. Önemli olan Fenerbahçe, önemli olan birlik olmamız ben bunun için buraya geldim” yanıtını verdi.

 

 

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