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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, 4.haftadaki rakibi Konyaspor karşısında Eskişehir'de oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 15:58
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Fenerbahçe Konyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe yarın Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak.

3 İSİM KADRODA YOK
Bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu.

İsmail Yüksek sakatlığından, Jasua King ve Bruma da takımla çalışmalara yeni başladığı için kadroda bulunmuyor.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;

 

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