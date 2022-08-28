Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe yarın Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak.
3 İSİM KADRODA YOK
Bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu.
İsmail Yüksek sakatlığından, Jasua King ve Bruma da takımla çalışmalara yeni başladığı için kadroda bulunmuyor.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;
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