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  • Kocaeli Valisi de Gülşen konusunda taraf oldu. Gülşen'e destek olan Fenerbahçe taraftarını hedef aldı

Kocaeli Valisi de Gülşen konusunda taraf oldu. Gülşen'e destek olan Fenerbahçe taraftarını hedef aldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanatçı Gülşen’e destek olan Fenerbahçe taraftarını hedef aldı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 18:15
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Fenerbahçe taraftarlarının maç sırasında Gülşen'in şarkısını söylemesine Kocaeli Valisi tepki gösterdi

Kocaeli Valisi de Gülşen konusunda taraf oldu. Gülşen'e destek olan Fenerbahçe taraftarını hedef aldı
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Sanatçı Gülşen’in tutuklanmasının ardından farklı çevrelerden tutuklama kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Dün, Fenerbahçe - Austria Wien futbol müsabakası sırasında Gülşen’in tutuklandığı haberini alan Fenerbahçe taraftarının Gülşen’in şarkısını söylemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’nin öne geçmesinin ardından bazı taraftarlar Gülşen’in “Yurtta Aşk Cihanda Aşk” şarkısını söyledi. Gülşen’in şarkısında geçen “Elimi de kolumu da bağla hadi

Bir odaya bir ömür hapset hadi

Becerebilirsen zapt et hadi

Yangınım çok büyük, of“ sözleri dikkat çekiciydi.

Milyonlarca kez izlenen ve binlerce retweet, beğeni alan bu görüntülere olumsuz yorum ve tepkiler de geldi.

Bu olumsuz tepkilerden birisi ise Kocaeli Valisi olan Seddar Yavuz’dan geldi. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yavuz, “Taraftarlar ve holiganlar ülkemizin gündemini esir aldı.” diyerek Fenerbahçe taraftarını hedef aldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından yapılan paylaşım şu şekildeydi:

“Ülkemizdeki tüm din görevlileri imam hatip lisesi mezunu.

Bütün imam , hatip ve müezzinlere sapık deyip toplumu ayrıştıran şarkıcıya destek olmak hangi insaf ve vicdanla izah edilebilir.

Taraftar ve holiganlar Ülkemizin gündemini esir aldı.”

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Kartal
27.08.2022 04:55
Ülkeyi yönetenlerin yaptıkları hırsızlıklar, yolsuzluklar, haramilikler, adaletsizlikler, zulümler hangi vicdana sığıyor vali bey? Kendinden biri bir hata yapınca görmezden gel başkasına vur kırbacı  
 
Misafir
27.08.2022 01:51
Vali bey, kamu görevlisi olarak görev yapıyorsunuz. Fakat, parti adına açıklama yapmak ne demek? O zaman çok eleştirilen 1940 lı yıllara dönmüş olmuyor mu bu ülke? Neden geri vites yapıyoruz?  
 
özkurtcu
27.08.2022 00:29
Galatasaraylıyım ama an itibarıyla Fenerbahçeliyim vali bey!???  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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