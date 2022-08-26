Kocaeli Valisi de Gülşen konusunda taraf oldu. Gülşen'e destek olan Fenerbahçe taraftarını hedef aldı

Sanatçı Gülşen’in tutuklanmasının ardından farklı çevrelerden tutuklama kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Dün, Fenerbahçe - Austria Wien futbol müsabakası sırasında Gülşen’in tutuklandığı haberini alan Fenerbahçe taraftarının Gülşen’in şarkısını söylemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’nin öne geçmesinin ardından bazı taraftarlar Gülşen’in “Yurtta Aşk Cihanda Aşk” şarkısını söyledi. Gülşen’in şarkısında geçen “Elimi de kolumu da bağla hadi

Bir odaya bir ömür hapset hadi

Becerebilirsen zapt et hadi

Yangınım çok büyük, of“ sözleri dikkat çekiciydi.

Milyonlarca kez izlenen ve binlerce retweet, beğeni alan bu görüntülere olumsuz yorum ve tepkiler de geldi.

Bu olumsuz tepkilerden birisi ise Kocaeli Valisi olan Seddar Yavuz’dan geldi. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yavuz, “Taraftarlar ve holiganlar ülkemizin gündemini esir aldı.” diyerek Fenerbahçe taraftarını hedef aldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından yapılan paylaşım şu şekildeydi:

“Ülkemizdeki tüm din görevlileri imam hatip lisesi mezunu.

Bütün imam , hatip ve müezzinlere sapık deyip toplumu ayrıştıran şarkıcıya destek olmak hangi insaf ve vicdanla izah edilebilir.

Taraftar ve holiganlar Ülkemizin gündemini esir aldı.”