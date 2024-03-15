Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme. Hesaplar değişti

Takım, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaparak, dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladı ve şut çalışmasıyla antrenmanı noktaladı.
Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını cumartesi günü gerçekleştireceği son antrenmanla tamamlayacak.
HESAPLAR DEĞİŞİYOR
Tedbir amaçlı antrenmanlardan uzak kalan Thomas Meunier, takımın son antrenmanına katıldı.
Belçikalı futbolcunun, Fenerbahçe karşısında sahada olması bekleniyor.
Bu durumda Abdullah Avcı'nın da derbi planında değişiklik yapacağı öğrenildi.
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