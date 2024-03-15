Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme. Hesaplar değişti

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Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme. Hesaplar değişti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak ve bu önemli maç öncesinde sakatlığını atlatan Thomas Meunier antrenmanlara döndü.

Takım, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaparak, dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başladı ve şut çalışmasıyla antrenmanı noktaladı.

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını cumartesi günü gerçekleştireceği son antrenmanla tamamlayacak.

HESAPLAR DEĞİŞİYOR

Tedbir amaçlı antrenmanlardan uzak kalan Thomas Meunier, takımın son antrenmanına katıldı.

Belçikalı futbolcunun, Fenerbahçe karşısında sahada olması bekleniyor.

Bu durumda Abdullah Avcı'nın da derbi planında değişiklik yapacağı öğrenildi.

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