Fenerbahçe maçında oynayacaklar mı? Trabzonspor'da 2 flaş gelişme

Fenerbahçe karşılaşması öncesi yaşanan bu sakatlık teknik direktör Abdullah Avcı'yı kara kara düşündürüyordu.

Karın kaslarında sorun bulunan Belçikalı futbolcuda Bordo-Mavili ekibi umutlandıran bir gelişme yaşandı.

Meunier; teknik Direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede, “Kendimi iyi hissediyorum” ifadesini kullandı.

Kulübün sağlık personeli de Belçikalı oyuncunun sahaya çıkma şansının yüksel olduğu görüşünde.

Thomas Meunier'in yüksek ihtimalle Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alacağı belirtiliyor.

Bu arada Fatih Karagümrük maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan kaleci Uğurcan Çakır’ın da iyileştiği ve tamamen hazır olduğu bildirildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 7 maçta görev alan Meunier, takımına 3 asist katkısı sağladı.