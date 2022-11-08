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Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye neden kaybettiklerini tek cümleyle özetledi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 23:22
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Fenerbahçe maçı sonrası Rıza Çalımbay neden kaybettiklerini tek cümleyle açıkladı

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye neden kaybettiklerini tek cümleyle özetledi
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçtan sonra konuştu.

Çalımbay şu ifadeleri kullandı:

"İki tane Avrupa'da mücadele eden takımımızın gerçekten çok güzel bir lig maçı oldu, her şey vardı. Pozisyon, mücadele vardı. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra onu değerlendirmemiz gerekiyordu, istediğimiz gibi olmadı. Son paslarda sıkıntı yaşadık. Maçın başından sonuna kadar disiplini bozmadan iyi bir oyun oynadık ama bugün istediğimiz neticeyi alamadık. Oyun olarak takımımdan memnunum.

Fenerbahçe'ye yüzde yüz pozisyon vermedik. Lig maçı bu, yapacak bir şey yok. Buradan en kötü beraberlikle ayrılabilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra belli bir baskı kurduk. Fenerbahçe'de kontra atağa dönük oynadı. Oyuncularını değiştirdi, yedek oyuncularını kullandılar. Biz orada son pasları yapamadık. Ben de ikaz ettim 'uzun oynamayın' diye. Basit, kenardan gelelim dedim çünkü kenardan geldiklerimiz pozisyon oldu. Onun dışında iyi mücadele ettik.

Hakeme söyleyecek bir şey yok. Penaltı olaylarının nasıl olduğunu bilemiyorum. O yüzden hakemlere bir şey söylemek mümkün değil. Maçın başlarında faullerde sıkıntı yaşadık onun dışında yok gibi bir şey. Bu maçı yönetmek kolay değil. Fenerbahçe de biz de kazanmaya oynadık. Çok tempolu ve sert geçen, her şeyin olduğu bir maç oldu. Bana göre hakem iyi maç yönetti. Bir tek penaltılarda bir şeyler olabilir. Batshuayi pozisyonunu göremedim ben. Serdar'ın pozisyonunda top eline çarpıyor. Ya hakem görmedi ya VAR'daki istediği gibi göremedi. Oyuncularımız penaltı olduğunu söylediler."

 

 

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EMEKLİ KÖYLÜ
8.11.2022 09:20
ey gidi sivas inşallah kümeye gidersiniz...2011 de yaptıklarınızı unutmadık..dün akıllı olsaydınız günahların takımını yenerdiniz, o küfürleri eden taraftarlar yine kendilerine yakışanı yaptı  
 
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