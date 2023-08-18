Fenerbahçe maçını korsan yayınlayan kanal hacklendi. Tam ortasına Bayraktar ve Siha logosu koydular

Maribor- Fenerbahçe maçı skandal anlara sahne oldu. Maçın ikinci yarısında kavga çıkmasıyla beraber karşılaşma durdu ve UEFA yetkilileri Sarı Lacivertli taraftarları tribünden çıkardı. Öte yandan ilginç bir olay yaşandı. Korsan maç yayını yapan bir siteyi hackleyenler, ekrana SİHA ve Bayraktar resmi koydular.

Fenerbahçe maçını korsan yayınlayan kanal hacklendi. Tam ortasına Bayraktar ve Siha logosu koydular

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Maribor'u 3-0 yendi ve play-off'ta Twente'nin rakibi oldu.

UEFA FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN STATTAN ÇIKMASINI İSTEDİ
Öte yandan maç Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Daha sonra UEFA, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdan çıkarılmasına karar verdi.

IRKÇI TEZAHÜRATLAR GERİLİMİ ARTTIRDI
Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı. Maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdığı öğrenildi.

YAYIN ELE GEÇİRİLDİ
Bunlar olurken korsan yayın yapan bir site hacklendi. Olayların olduğu esnada ekrana SİHA ve Bayraktar logosu koyan hackerlar, "Ansızın 82 Slovenya" ve "FuckSlovenia" etiketi açtılar.
O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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