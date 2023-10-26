Kaçak maç yayını izleyenler polise ihbar edilecek. Görünmez filigran emniyete gidecek

IPTV üzerinden maç izleyen taraftarlara kötü haber...

Kaçak maç yayını izleyenler polise ihbar edilecek. Görünmez filigran emniyete gidecek

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Giderek yaygınlaşan DAZN adlı yayın platformu korsan yayına savaş açtı.

Naklen yayın konusunda pek çok ülkede büyümeye devam eden DAZN, korsanlık ve içeriğinin yasa dışı yeniden aktarımıyla ilgili durumları sona erdirmeyi başardı.

Şimdiye kadar vakaların büyük bir kısmında serbestçe dolaşan yasa dışı IPTV'ye karşı bir engel oluşturdu. İnternet, televizyon hakları sahiplerinin bunları engelleme olanağına sahip.

İLGİNÇ YÖNTEM

DAZN, yasa dışı IPTV'ye çok ağır bir darbe vurabilir. Son zamanlarda gördüğümüz en hızlı, en kolay ve en verimli yöntemle internetteki içeriklerini engelleyebilir.

Bununla, yalnızca içerik açısından korsanlığa son vermekle kalmayacak, aynı zamanda sonuç platformu için daha fazla sayıda sözleşmeye ve aynı zamanda dolaylı olarak işaretlenen diğer içeriklere yardım etmeye de dönüşecek.

Söz konusu platformun kendisiyle ilgili yasa dışı IPTV korsan içeriğini engellemesi için gerekli olan, internette yayınlandığı sırada kendi içeriğinin tanımlanması. Bu sayede zamanında ve bu kaçak emisyonların istenilen yöne gitmesine izin verilmeden engellenebilir.

DİREKT EMNİYETE İLETİLECEK

Şu andan itibaren, DAZN tarafından ilgili uygun lisansla yayınlanan tüm içerik, kanalın uzmanları ve çalışanları dışında pratik olarak algılanamayan ve görülemeyen özel bir filigrana sahip olacak, bu yüzden onları bulabilecekler.

İçeriğin yasa dışı yeniden iletim amacıyla çalındığı anda, bir sonraki adım, içeriği engellemek, söz konusu yasa dışı IPTV'nin niyetini durdurmak, ihbar etmek ve gerisini polise bırakmak olacak.

DAZN, taktiğini uygulamak ve yasadışı IPTV'ye son vermek için dijital televizyon ve yayın hizmetlerinde yayınlanan veri ve içeriğin korunmasında bir referans noktası olan Hollandalı uzman şirket Irdeto ile bir ittifak ve işbirliği anlaşması imzaladı.

Bu görünmez filigrana sahip olan DAZN, yasadışı olarak yayınlanan kendi içeriğini takip etme ve engelleme fırsatına sahip olacak, IPTV'yi yayınsız bırakacak. Dolayısıyla bilgisayar korsanlarını amaçsız bırakacak. Bu tedbirin uygulanması ve istenen sonuçların alınması halinde, platformların milyonlarca avroyu bulan kayıpları durdurulabilir. Kaynak: Fotospor

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