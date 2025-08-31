Fenerbahçe Marco Asensio için yeniden girişimlerine başladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Marco Asensio için yeniden girişimlerine başladı!

10 numara pozisyonu için daha önce Marco Asensio'yu gündemine alan Fenerbahçe, bu transferi daha sonra askıya almıştı. Ancak, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncu için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.

Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'in yıldızı Marco Asensip için yoğun mesai harcıyor.

FENERBAHÇE'DE GÜNDEM YENİDEN MARCO ASENSIO!

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe, Fransız ekibinde forma giyen Marco Asensio'yu transfer için ikna etmeye çalışıyor.

Haberde, Paris Saint-Germain'in 29 yaşındaki İspanyol futbolcu için 20 milyon euro talep ettiği, ancak transferin 15 milyon euro karşılığında tamamlanabileceği aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Asensio'nun, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

