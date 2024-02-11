Fenerbahçe neden 2 puan kaybetti? İsmail Kartal yapılan hatayı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe neden 2 puan kaybetti? İsmail Kartal yapılan hatayı açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 2-2 berabere kaldıkları Alanya maçının ardından 2 puanlık kaybın nedenini anlattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Kartal, "Kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi. Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2’si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik” dedi.

2-1 öne geçtikten sonra tempoyu düşürmeleri gerektiğini söyleyen Kartal, "Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4’ü atmak için oynamalıyız. ama çok erken gol yedik. Tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz” şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Trabzonspor'da Umut Bozok affedildi
Trabzonspor'da Umut Bozok affedildi
Rıdvan Dilmen Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı anlattı. Fenerbahçe'nin neden kaybettiğini açıkladı
Fenerbahçe maçı bitti Galatasaray bombaladı. Yapılan paylaşım olay yarattı
Ahmet Çakar: Hakem hakem olsaydı Fenerbahçe daha ilk yarıda 9 kişi kalacaktı
Panathinaikos 3 attı, Fatih Terim mest oldu
Panathinaikos 3 attı, Fatih Terim mest oldu
Erman Toroğlu çok kızdı: Cengiz Ünder sen kimsin ya
Fenerbahçe liderliği kaptırdı. Taraftarlar futbolcuları bağrına bastı
Fenerbahçe liderliği kaptırdı. Taraftarlar futbolcuları bağrına bastı
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş! Fatih Saboviç yazdı
Fenerbahçe taraftarından korkutan hareket. Canını hiçe saydı
Fenerbahçe taraftarından korkutan hareket. Canını hiçe saydı
Son Haberler
Yılmaz Vural başaramadı Spor
Yılmaz Vural başaramadı
Burdur’da otomobil bahçeye daldı Gündem
Burdur’da otomobil bahçeye daldı
Kayseri’de kazada yaralanan şahıs hayat mücadelesini kaybetti Gündem
Kayseri’de kazada yaralanan şahıs hayat mücadelesini kaybetti
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert 'kör hakem' cevabı Spor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert 'kör hakem' cevabı
Çorum’da şüphe üzerine durdurulan araçta tüfek ve tabanca ele geçirildi Gündem
Çorum’da şüphe üzerine durdurulan araçta tüfek ve tabanca ele geçirildi
Kastamonu’da otomobil takla attı Gündem
Kastamonu’da otomobil takla attı
'20 bin taraftarımızla Galatasaray'a karşı oynayacağız' Spor
'20 bin taraftarımızla Galatasaray'a karşı oynayacağız'