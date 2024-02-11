Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş! Fatih Saboviç yazdı

Geçtiğimiz haftalarda evinde ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu hafta da Alanyaspor’la 2-2’lik eşitliği bozamadı ve Kadıköy’de puan kaybedip lider Galatasaray’ın arkasına düştü.

Süper Lig’in 25. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, evinde ağırladığı Alanyaspor’u mağlup ederek zirveyi maç fazlasıyla Galatasaray’dan geri almak istiyordu. Teknik direktör Fatih Tekke ile yükselişe geçen konuk ekip, yakaladığı bu çıkış sonrası son 3 maçında 3 puanla buluşamadı. Akdeniz temsilcisi orta sıralardan yukarılara sıçramanın hesaplarını yapıyordu.

ANİ ATAKLA GOLÜ BULDULAR

Karşılaşmaya her zaman olduğu gibi ön alan baskısıyla başlamaya çabalayan Fenerbahçe, buna rağmen rakibinden direnç de gördü. Son maçların formda ismi Cengiz Ünder, 7. dakikada gole yaklaştı ancak top az farkla auta gitti.

Dakikalar 12’yi gösterirken gelişen Alanyaspor atağında Ferdi’nin kaybettiği top sonrası Oğuz Aydın'ın penaltı noktası üzerine çevirdiği meşin yuvarlak, Sisto'nun vuruşu kaleci Livakovic'ten döndü. Topu Antonio Augusto tamamlayıp ağlara gönderdi: 0-1.

DEVREDE KONUK ÜSTÜN

Bu andan itibaren toparlanması gerektiğini en baştan anlayan Fenerbahçe, hemen kendine geldi ve toparlandı. Ayrıca sarı lacivertliler; Szymanski, Tadic ve Krunic’le golü bulmayı denemeye devam etti.

Geliştirilen etkili atakları kaleci Ertuğrul Taşkıran ve savunma oyuncuları her defasında engelledi. Fenerbahçe pek çok uzaktan ve yakından şutla rakip kaleyi denemeye devam ederken bir türlü eşitliği sağlayamadı.

KANARYA BEYAZ NOKTAYA…

İlk 45 dakikada topa daha çok sahip olan, daha çok şut deneyen ve korner atan bir Fenerbahçe varken Alanya cephesi kendi stratejisini koruyarak, topun arkasına geçip kontra kovalayarak ilerlemek istiyordu.

Nitekim bunu başardılar da ancak Fenerbahçe ikinci devreye golle girecekti. Sarı lacivertlilerin 47’de sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya hareketlenen Djiku, Augusto'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Çağdaş Altay, penaltı noktasını işaret etti.

DZEKO İLE GELEN ÜSTÜNLÜK

Topun başına geçen Dusan Tadic, yaptığı vuruşta ağları havalandırarak skoru eşitledi: 1-1. Beraberlik sonrası rakibinin üzerindeki baskıyı iyice artırıp tribün desteğini de arkasına alan Fenerbahçe, Mert Müldür’le gelişen akın sonrası Edin Dzeko ile öne geçti: 2-1.

59’da ağları sarsıp takımına üstünlüğü getiren Dzeko, 6 dakika önce de bir gol kaçırmıştı. Aslında Fenerbahçe bu süreçte daha keskin ve net bitirici vuruş özelliği ortaya koysaydı maçı koparabilirdi de…

AUGUSTO YİNE SAHNEDE…

Geriye düşmenin getirdiği baskıya direnen konuk Alanya, günün neredeyse her önemli aksiyonunda dokunuşu olan Augusto ile skora beraberliği getirecekti. 63. dakikada sol kanattan içeri doğru katederek ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen Augusto takımı için durumu yeniden eşitledi: 2-2.

Baskısını iyice artıran Fenerbahçeli oyuncularda yorgunluklar gözlenmeye başlandı.

KARTAL’DAN KRİTİK HAMLE

Alanya karşısında beraberliğe tahammülü olmayan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, kritik bir hamleye imza attı. İsmail Yüksek’in yerine oyuna 72’de Batshuayi dahil oldu.

Tüm hatlarıyla gol arayan Kanarya, gerek akan oyun gerekse duran toplarda elinden geleni yapmaya çalıştı. Batshuayi’nin girişinden 5 dakika sonra 77’de Krunic’in vuruşu üst direkten geri geldi. İrfan Can’ın tamamlamaya çalıştığı topu kaleci Ertuğrul kurtardı.

GALATASARAY 2 PUANLA ÖNDE

Fakat Fenerbahçe ne yaparsa yapsın skoru değiştirecek fırsatlarda son dokunuşları yapamıyordu. Nitekim mücadeleye eklenen 7 dakikalık uzatmada da gol sesi çıkmayınca mücadele 2-2 sona erdi. Galatasaray 66 puanla zirvede öne geçerken Fenerbahçe 64 puanla ikinci sırada kaldı.