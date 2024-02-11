Fenerbahçe maçı bitti Galatasaray bombaladı. Yapılan paylaşım olay yarattı

Galatasaray; Süper Lig'in 25. haftasında liderlik koltuğunu devraldı.

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'a 2 puan bırakmasıyla zirveye yerleşen Sarı-Kırmızılı ekipte, bu maçın hakem yönetimi ile ilgili çok sert bir paylaşım yapıldı.

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı...

Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"