Fenerbahçe maçı bitti Galatasaray bombaladı. Yapılan paylaşım olay yarattı

Kaynak: Galatasaray
Fenerbahçe maçı bitti Galatasaray bombaladı. Yapılan paylaşım olay yarattı
Galatasaray Kulübü; Fenerbahçe Alanyaspor maçındaki hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Galatasaray; Süper Lig'in 25. haftasında liderlik koltuğunu devraldı.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'a 2 puan bırakmasıyla zirveye yerleşen Sarı-Kırmızılı ekipte, bu maçın hakem yönetimi ile ilgili çok sert bir paylaşım yapıldı.
"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı...
Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"

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