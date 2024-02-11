Rıdvan Dilmen Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı anlattı. Fenerbahçe'nin neden kaybettiğini açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

"5 KİŞİDEN FİKİR ALMAZ"

Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı anlatan Dilmen, "İki tane pas yapıldı, İsmail hoca 'eyvah maç gidiyor' dedi Bugün de aynı şekilde Okan hoca oturuyor, İrfan hocaya bir şey diyor Bir bakıyorsun İsmail Kartal da 5 antrenörle konuşuyor Teknik direktör fikir alır ama 5 kişiden fikir almaz" dedi.

"ASLA ÇIKARMAM"

Dzeko’yu çıkarmasının yanlış olduğunu belirten Dilmen, "Ben her şeyi yaparım Dzeko'yu berabereyken asla çıkarmam Hocam yoruldum dese bile gider 'Aman idare et ne olur' derim Sen şuursuzca doldur boşaltlara başladığında o etkili olacak adamı çıkarıyorsun" ifadelerini kullandı.