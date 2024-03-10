Kadıköy'de şampiyonluk gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında liderlik yarışı veren Fenerbahçe kümede kalmaya çalışan Pendikspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk yarıda Pendikspor 1-0 öne geçerken taraftarlar hiç susmuyor.

Mücadelenin bu şekilde bitmesi halinde lider Galatasaray ile puanı farkı 5'e çıkacak sarı-lacivertlilerde taraftarlar takımını motive etmek için her şeyi yapıyor.

Hep bir ağızdan tezahüratlar yapan Fenerbahçe taraftarı oyuncularına "şampiyonluk gidiyor fener gol gol" diye seslenirken takımın performansından memnun olmayan bazı taraftarlar alkışlayarak durumu protesto etti.