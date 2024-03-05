Fenerbahçe'ye Pendikspor maçı öncesi müjde

Fenerbahçe'de tedavisi süren İrfan Can Kahveci'nin bireysel çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, sahalara dönüyor. Tedavisi süren tecrübeli futbolcu, saha çalışmalarına başladı.

İrfan Can’ın dönüşü teknik heyeti memnun etti. 28 yaşındaki futbolcunun, hafta sonu oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor maçında kısa da olsa süre alması bekleniyor.

Bireysel olarak antrenman yapan İrfan Can Kahveci'nin, kontrollü bir şekilde takıma katılarak hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Tecrübeli futbolcu ligde oynanan Kasımpaşa maçından önce antrenmanda ağrı hissetmişti. İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucu, sağ arka alt adalesinde 2’nci derece yırtık tespit edilmişti.

İrfan Can Kahveci, bu sezon çıktığı resmi maçlarda 13 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.