Fenerbahçe'den gitti tarih yazıyor. Jorge Jesus dünya rekoruna koşuyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus rekorları alt üst ediyor.
Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Al Ittihad'ı konuk eden Al Hilal 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40'ta Aleksandar Mitrovic ve 42'de Salem Al-Dawsari attı.
Al Ittihad'ın yıldızlarından N'Golo Kante 66. dakikada direkt kırmızı kart görüp atıldı.
Jorge Jesus'un öğrencileri böylece galibiyet serisini 26 maça çıkardı. Jesus yönetimindeki Al Hilal 1 galibiyet daha alırsa dünya rekorunu egale edecek.
Dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serileri:
New Saints (Kanada) 27 (2017)
Al Hilal (Suudi Arabistan) 26 (2024)
Ajax (Hollanda) (1972)
Ajax (Hollanda) 25 (1995)
Jorge Jesus yönetimindeki Al Ahli'nin bu sezon kazandığı maçlar:
✔ 1-0 Al Jabalain
✔ 2-0 Al Shabab
✔ 3-0 Nassaji
✔ 3-0 Al Akhdoud
✔ 1-0 Al Khaleej
✔ 6-0 Mumbai
✔ 3-1 Al Ahli
✔ 3-0 Al Hazm
✔ 2-0 Al Fateh
✔ 2-0 Mumbai
✔ 2-0 Al-Taawoun
✔ 9-0 Al Hazm
✔ 2-0 Navbahor
✔ 3-0 Al Nassr
✔ 2-1 Nassaji
✔ 2-1 Al Tai
✔ 3-0 Al-Taawoun
✔ 2-0 Al Wehda
✔ 7-0 Abha
✔ 2-0 Al Fayha
✔ 3-1 Sepehan
✔ 3-1 Al Raed
✔ 3-1 Sepehan
✔ 2-0 Al Ittifaq
✔ 3-1 Al Ittihad
✔ 2-0 Al Ittihad