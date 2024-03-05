Cengiz Ünder Fenerbahçe'deki hayalini açıkladı

Kaynak: AA
Cengiz Ünder Fenerbahçe'deki hayalini açıkladı
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, 1907 ÜNİFEB'in düzenlediği "Aydınlık Gelecek Ödülleri"nde çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sezon başında 15 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe'deki hayalini açıkladı.

1907 ÜNİFEB'in düzenlediği "Aydınlık Gelecek Ödülleri"nde ödüle layık görülen 26 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle yapacakları maç ile ilgili konuştu.

Yıldız futbolcu, "İyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Belçika Ligi'nin lideri. Son dönemde iyi performans sergilemiş bir takım. Özellikle Liverpool'a karşı inanılmaz performansları vardı. Umarım bu maçtan iyi bir skorla ülkemize dönüp, rövanş için avantaj elde ederiz. Bunu yapabilecek güçte bir ekibiz. Umarım istediğimiz skoru alırız." diye konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek istediklerinin altını çizen Ünder, şöyle devam etti: "Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. En büyük hedefimiz ve amacımız finale kalabilmek. Sonrasında Pendikspor maçını düşüneceğiz. Bu maçta da taraftarımızın önünde iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Şu anda bu güçteyiz, takımımızın performansı da iyi. Bu gücü, hem perşembe hem de pazar günü göstereceğimizi düşünüyorum."

Maçlarda rakiplerinin sol tarafını kapatmaya çalışmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklama hatırlatılan milli futbolcu, "Genelde maçlarda solumu kapatmaya çalışıyorlar. Hızım ve kuvvetim var, sağ taraflarından da rahat şekilde geçebilirim. Ben değil onlar düşünsün." cevabını verdi.

İlgili Haberler
A Milli Takım Hollanda'yı 7-3 mağlup etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a TFF'den şok haber
Son dakika... Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Fenerbahçe'den Eda Erdem açıklaması
Fenerbahçe'den Eda Erdem açıklaması
Yılmaz Vural kahroldu
Son Haberler
İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti ortaya çıktı. Ateşten gömlek giymekten beter... Gündem
İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti ortaya çıktı. Ateşten gömlek giymekten beter...
Ebru Yaşar yeni parçasıyla müzik dünyasını salladı. Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B.'yi geride bıraktı Magazin
Ebru Yaşar yeni parçasıyla müzik dünyasını salladı. Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B.'yi geride bıraktı
A Milli Takım Hollanda'yı 7-3 mağlup etti Spor
A Milli Takım Hollanda'yı 7-3 mağlup etti
AKP seçim bürosunda yumruklar konuştu. Sandalyeler havada uçtu Gündem
AKP seçim bürosunda yumruklar konuştu. Sandalyeler havada uçtu
Diyarbakır'da kamyon ile otomobil çarpıştı; dede- torun hayatını kaybetti Gündem
Diyarbakır'da kamyon ile otomobil çarpıştı; dede- torun hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Fidan, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü