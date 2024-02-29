Fenerbahçe sahasında 3-0 yenildi elendi

Erkekler CEV Cup Yarı Finali'nde Fenerbahçe Parolapara, Polonya'nın Asseco Resovia takımını ağırladı.

İlk maçta aldığı 3-1'lik yenilginin dezavantajıyla sahaya çıkan Sarı-Lacivertliler, rövanşta da varlık gösteremedi ve 3-0 mağlup olup elendi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Asseco Resovia, ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-14 kazandı, 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette de Fenerbahçe'ye karşı 28-26'lık üstün kuran Polonya ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı, finale çıktı.

Asseco Resovia, yarı finalde Arkas'ı eleyen Alman SVG Lüneburg ile şampiyonluk için kapışaca. Kupada final, iki maç üzerinden oynanacak.